Пьянич об ЛЧ: «Барса» хочет отомстить за 2:8 и доказать, что это была случайность»

Полузащитник «Барселоны» высказался о целях клуба на сезон.

«Эта команда хочет отомстить за то, что произошло в Лиссабоне (вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Баварии» – 2:8, прим. Sports.ru), и доказать, что это была случайность.

Наша цель – идти шаг за шагом. Начнем с Ла Лиги, это будет непросто. В Лиге чемпионов будет пять или шесть претендентов на трофей.

В марте новый сезон начнется внутри самого сезона. Плей-офф Лиги чемпионов и решающий отрезок в – вот где мы должны играть на полную мощность.

Эти игроки уже заслужили уважение футбольного мира, и я не думаю, что они должны кому-либо что-то доказывать. Но в футболе бывают несчастные случаи. Не думаю, что есть хотя бы один игрок «Барсы», который не хочет доказать, что счет 2:8 был просто случайностью.

У меня нет сомнений. Я поговорил с некоторыми игроками, они не потеряли ни капли уверенности в себе. Прошлый год был непростым для всех, но я уверен, что в этом году у нас будет хороший сезон, потому что у нас хорошие футболисты», – сказал Пьянич в интервью Sport.