Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов. Контракт – на 2 года

Бывший главный тренер «Интера», «Аякса» и «Кристал Пэлас» Франк де Бур будет назначен в сборную Нидерландов.

50-летний специалист подпишет контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов до середины 2022 года. Официальное назначение состоится не позднее начала следующей недели, сообщает De Telegraaf.

На этом посту де Бур сменит Роналда Кумана, который недавно возглавил «Барселону». Обязанности главного тренера сборной Нидерландов временно исполнял Дуайт Лодевегес.

Футбольный союз также рассматривал кандидатуры и , но первый не захотел возобновлять тренерскую карьеру, а второй предпочел остаться в «Байере».

По данным журналиста Николо Скиры, еще одним претендентом был Хенк тен Кате (экс-«Аякс»).

Также в тренерский штаб «оранжевых» к Евро-2020 войдет экс-форвард сборной и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.

Последним местом работы де Бура была «Атланта Юнайтед» из МЛС.