Роналд Куман: «Барселона» – клуб моей мечты, а у сборной Нидерландов большое будущее»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал свой переход на работу в «Барселону».

«Для меня было честью тренировать сборную Нидерландов. Последние два с половиной года я делал все, что мог, чтобы добиться успеха с «оранье».

Я с гордостью смотрю на то, чего мы вместе достигли за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен.

Все знают, что «Барселона» – клуб моей мечты. Для меня это нечто особенное – возглавить команду», – сказал Куман.

57-летний специалист покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году. С национальной командой он добрался до финала Лиги наций-2019, где «оранье» проиграли Португалии (0:1).

В качестве игрока Куман защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) и Суперкубок УЕФА.

Куман уже работал в «Барселоне» в роли помощника тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в «Витессе».

Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман