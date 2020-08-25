Переход «Химок» под контроль зятя Мишустина отложен. Клуб мог подписать Глушакова, Зиньковского и Пиняева

могли сменить владельца, утверждает «Спорт-Экспресс».

Клуб мог перейти под контроль Александру Удодову, зятю председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Главным тренером стал бы Игорь Черевченко.

Должность генерального директора занял бы Дмитрий Поляцкин, занимающий аналогичный пост в «Чертаново», спортивным директором мог стать Дмитрий Ульянов.

Планировалось, что «Химки» подпишут хавбека , игроков «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и , полузащитника «Спартака» и хавбека «Чертаново» .

Однако реализация проекта была отложена. Проблемы возникли в процессе обсуждения условий передачи клуба с министром спорта Московской области Романом Терюшковым.

Несмотря на то, что «Химки» находятся в ведении мэра города Дмитрия Волошина, он вынужден решать вопросы об инвесторах с учетом мнения Терюшкова. Сам Волошин готов передать клуб и его инфраструктуру любому заинтересованному инвестору.