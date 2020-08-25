Переход «Химок» под контроль зятя Мишустина отложен. Клуб мог подписать Глушакова, Зиньковского и Пиняева

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«Химки» могли сменить владельца, утверждает «Спорт-Экспресс».

Клуб мог перейти под контроль Александру Удодову, зятю председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Главным тренером стал бы Игорь Черевченко. 

Должность генерального директора занял бы Дмитрий Поляцкин, занимающий аналогичный пост в «Чертаново», спортивным директором мог стать Дмитрий Ульянов.

Планировалось, что «Химки» подпишут хавбека Дениса Глушакова, игроков «Крыльев Советов» Антона Зиньковского и Никиту Чернова, полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова и хавбека «Чертаново» Сергей Пиняев.

Однако реализация проекта была отложена. Проблемы возникли в процессе обсуждения условий передачи клуба с министром спорта Московской области Романом Терюшковым.

Несмотря на то, что «Химки» находятся в ведении мэра города Дмитрия Волошина, он вынужден решать вопросы об инвесторах с учетом мнения Терюшкова. Сам Волошин готов передать клуб и его инфраструктуру любому заинтересованному инвестору.

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