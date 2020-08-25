«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 0:2. Фоден забил. Онлайн-трансляция

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«Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Сити» в матче 2-го тура АПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Для «горожан» это первый матч в текущем розыгрыше Премьер-лиги. «Вулвз» в 1-м туре обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
21 сентября, 22.15, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20, пенальти де Брюйне, 0:2 – 32 Фоден.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Марсал (Рубен Винагре, 8), Боли, Коуди, Саисс, Поденсе, Моутинью, Траоре, Рубен Невеш, Нету, Хименес.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Менди, Аке, Уокер, Фоден, Фернандиньо, де Брюйне, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Габриэл Жезус (35), Менди (35).

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