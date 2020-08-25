«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 0:2. Фоден забил. Онлайн-трансляция

«Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Сити» в матче 2-го тура АПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Для «горожан» это первый матч в текущем розыгрыше Премьер-лиги. «Вулвз» в 1-м туре обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
- Дата проведения
- 21 сентября, 22.15, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Марсал (Рубен Винагре, 8), Боли, Коуди, Саисс, Поденсе, Моутинью, Траоре, Рубен Невеш, Нету, Хименес.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Менди, Аке, Уокер, Фоден, Фернандиньо, де Брюйне, Родри, Стерлинг, Габриэл Жезус.
- Предупреждения:
- Габриэл Жезус (35), Менди (35).