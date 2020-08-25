«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» – 0:2. Фоден забил. Онлайн-трансляция

принимает в матче 2-го тура .

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Для «горожан» это первый матч в текущем розыгрыше Премьер-лиги. «Вулвз» в 1-м туре обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

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