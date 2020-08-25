«МЮ» не планирует покупать центрального защитника в это трансферное окно

Приобретение нового центрального защитника не было приоритетной задачей в это трансферное окно.

По информации The Athletic, позиция клуба не изменилась, несмотря на поражение от в матче 2-го тура (1:3).

Игра основной пары центральных защитников «МЮ» – после матча подверглась критике.

Бывший капитан «Юнайтед» выразил мнение, что команда не сможет бороться за чемпионство, пока не подпишет мобильного защитника.

Основной трансферной целью «МЮ» является вингер дортмундской .