«МЮ» не планирует покупать центрального защитника в это трансферное окно

Приобретение нового центрального защитника не было приоритетной задачей «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно.
По информации The Athletic, позиция клуба не изменилась, несмотря на поражение от «Кристал Пэлас» в матче 2-го тура АПЛ (1:3).
Игра основной пары центральных защитников «МЮ» Харри Магуайр – Виктор Линделеф после матча подверглась критике.
Бывший капитан «Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что команда не сможет бороться за чемпионство, пока не подпишет мобильного защитника.
Основной трансферной целью «МЮ» является вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.