Пирло после победы «Юве» 3:0: «Я не хочу копировать чьи-то идеи, у меня есть свои»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с «Сампдорией» (3:0).

Об игре

«Первый тайм получился хорошим, жаль, что мы не забили только один гол. Под конец мы устали, но мы сохраняли сосредоточенность и контролировали все ситуации, включая контратаки «Сампдории».

Потребуется время, чтобы совместить все идеи об игре. Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Но я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновляли.

У нас было не так много времени, так как предсезонка началась поздно, а потом все разъехались по сборным. У нас был только один товарищеский матч, но старт сезона получился хорошим. Мы продолжим работать».

Об отдыхе для Роналду

«Мы думали об этом, обсуждали это. Пока он не устал, мы только начали, но, когда дело дойдет до менее важных игр, мы постараемся дать ему отдохнуть.

Он очень умный парень, который очень хорошо знает свое тело, поэтому он понимает, когда нужно отдохнуть», – сказал Пирло.