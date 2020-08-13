Кокорин и «Рома», Медведев вынес Рублева, Загитова снялась с прокатов, Кучеров принес «Тампе» победу, Карасев назначен на ЦСКА – «Спартак» и другие новости утра

1. Форвард «Спартака» Александр Кокорин готов на снижение зарплаты ради перехода в «Рому», пишут в Италии. Сам футболист вариант с «Ромой» комментировать не стал, а владелец московского клуба Леонид Федун оценил его отрицательно: «Никаких шансов». Появилась информация, что еще до перехода в «Спартак» Кокорин мог оказаться в «Фиорентине».

2. US Open. В русском четвертьфинале Даниил Медведев в трех сетах обыграл Андрея Рублева. Медведев второй год подряд выходит в полуфинал US Open. За 5 матчей он не проиграл ни сета.

Серена Уильямс обыграла Цветану Пиронкову и вышла в 11-й полуфинал US Open подряд. Пробилась туда и Виктория Азаренко, разгромившая Элизу Мертенс.

3. ЦСКА не продал хавбека Николу Влашича «Зениту» за 25 млн евро. Александр Медведев, впрочем, это сообщение опроверг. Позже появилась информация, что ЦСКА мог продать Влашича, если бы петербуржцы предложили 30+ млн евро.

4. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России из-за участия в «Ледниковом периоде».

5. Сергей Карасев обслужит дерби ЦСКА – «Спартак», Безбородов – игру «Ростова» и «Локо» и другие судейские назначения 7-го тура. Стоит отметить, что назначение на матч «Урал» – «Химки» получил Владимир Москалев, неделю назад отстраненный за ошибку в пользу «Спартака».

6. Лионель Месси и Луис Суарес тренировались в общей группе «Барселоны». Более того, сообщается, что Суарес отложил подписание контракта с «Юве».

7. КХЛ. «Спартак» переиграл «Салават», московское «Динамо» уступило «Локомотиву» и другие результаты дня. Для «Салавата» поражение стало первым в сезоне.

А главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов провел 1400-й матч в карьере. Это рекорд в истории отечественного хоккея.

8. РФС одобрил решение не давать «Зениту» пенальти после падения Азмуна в игре с «Локо». Также РФС признал ошибку Иванова, который не назначил пенальти в пользу ЦСКА в игре с «Ахматом».

9. Кубок Стэнли. «Тампа» повела 2-0 в серии с «Айлендерс», вторую победу команде принес Никита Кучеров, отличившийся за 9 секунд до сирены.

Василевский выиграл 6-й матч подряд и стал первой звездой. И это все при том, что большую часть матча команда провела всего в 9 нападающих.

10. Трансферные новости. «Бавария» объявила об уходе Перишича. Он был арендован у «Интера». «Милан» арендовал Тонали у «Брешии». Вратарь «ПСЖ» Ареоля перешел в «Фулхэм» на правах аренды. Прошлый сезон он провел в «Реале».

«Атлетико» предложил Суаресу более высокую зарплату, чем «Ювентус». «Барселона» согласовала контракт с Депаем и ведет переговоры с агентами Вейналдума. Также каталонцы хотят подписать Бельерина. «Арсенал» готов продать его за 25 млн евро. Алаба готов уйти из «Баварии» уже сейчас. Новый контракт с клубом не согласован.

«МЮ» готов заплатить за Санчо 120 млн евро несколькими траншами. Бонусы включены в сумму. Пишут, что Санчо согласовал контракт с «Юнайтед» несколько месяцев назад, вопрос только в договоренности с «Боруссией». «Челси» согласовал с Менди контракт на 5 лет и предлагает «Ренну» около 20 млн евро за вратаря. «Реал» готов взять на себя половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб.

11. НБА. Плей-офф. «Торонто» обыграл «Бостон» во втором овертайме (3-3), «Клипперс» встретятся с «Денвером».

12. Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес объявил, что покинет команду по окончании сезона-2020.

13. Суд на год запретил фанату ЦСКА ходить на стадион и оштрафовал на 3 000 рублей за бело-красно-белый флаг и кричалку «Жыве Беларусь».

14. АПЛ отказала группе саудовских инвесторов в покупке «Ньюкасла».

15. «Барселона» – первый клуб в мире с 10 млн подписчиков в YouTube.

16. Следы кокаина найдены в пробе экс-форварда «СКА-1946» Ильи Алтыбармакяна. Он дисквалифицирован на 4 года.

17. Власти Абу-Даби готовы организовать реванш боя Хабиб – Конор.

18. ЦСКА и «Авангард» могут сыграть в Израиле в вынесенном матче КХЛ. Лига заявила, что место пока не выбрано, хотя Израиль рассматривается.

19. «Тур де Франс». 11-й этап. Австралийский гонщик Кэлеб Юэн победил, Саган – 2-й, Беннет – 3-й.

Цитаты дня.

Александр Поветкин об уровне жизни в США: «Там люди спят на улицах. О чем тут можно говорить?»

Директор «Самбо-70»: «Различные рекламные кампании или «Ледниковый период» в юном возрасте – это эксплуатация детского труда»

Федотов о 10:1 с «Ростовом»: «У «Сочи» было эмоциональное опустошение. Нас все бросили. Понадобилось время, чтобы прийти в себя»

Озил о «Тоттенхэме»: «Если бы не хотел брать трофеи, перешел бы туда»

Алексей Ягудин о снятии Загитовой с контрольных прокатов: «Фанаты недовольны, но она им ничего не должна!»

Вагнер Лав: «Никогда бы не надел футболку «Спартака» из-за ценностей и болельщиков ЦСКА»

Хендерсон написал письмо Ловрену: «Невозможно представить «Ливерпуль» без тебя. Ты был капитаном даже без повязки»

Владимир Потанин: «Если США отказываются вносить деньги в бюджет WADA, то это должна сделать Россия. Это будет сильный ход»

Антуан Гризманн: «У меня с Месси все наладится. С Мбаппе тоже были сложности поначалу»