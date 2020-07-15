Алаба готов уйти из «Баварии» уже сейчас. Новый контракт с клубом не согласован

Защитник «Баварии» может сменить клуб в это трансферное окно.

28-летний австриец и мюнхенский клуб пока не пришли к согласию относительно нового контракта.

Действующий договор Алабы и «Баварии» рассчитан до лета 2021 года. Сообщалось, что игрок хочет получать более 20 млн евро в год.

Если не предпримет никаких дальнейших шагов, то Алаба хотел бы уйти в другой клуб уже сейчас, чтобы мюнхенцы смогли получить за него какие-то деньги.

Алаба играет за «Баварию» с 2009 года. Его статистику смотрите здесь.