«Атлетико» предложил Суаресу более высокую зарплату, чем «Ювентус»

«Атлетико» претендует на форварда «Барселоны» Луиса Суареса.
Представители мадридского клуба связались с агентами 33-летнего уругвайца, сообщает ESPN Uruguay.
«Атлетико» предлагает Суаресу зарплату больше, чем ему готовы платить в «Ювентусе».
При этом «Юве» остается приоритетным вариантом для игрока, поскольку латиноамериканец считает, что у этого клуба более амбициозный проект, чем у «Атлетико».
Сообщалось, что Суарес согласовал с туринцами контракт по схеме «2+1», а его зарплата после вычета налогов составит 10 миллионов евро в год.
Ранее стало известно, что нападающий, контракт которого с каталонцами рассчитан до лета 2021 года, не входит в планы нового тренера «Барсы» Роналда Кумана.
В минувшем сезоне Суарес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 16 мячей и сделал 8 голевых передач.
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