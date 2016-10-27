«Тур де Франс». 11-й этап. Гонщики преодолевают равнинный маршрут в 167,5 км

9 сентября состоится 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут равнинный маршрут в 167,5 км.

«Тур де Франс»

11-й этап

Шатлайон-Плаж – Пуатье

167,5 км

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Начало – 14.40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport

Общий зачет (после 10-го этапа)

1. (Словения, Jumbo-Visma) – 42.15,23

2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 0,21

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 0,28

4. Ромен Барде (Франция, AG2R) – 0,30

5. (Колумбия, Arkéa Samsic) – 0,32

6. (Колумбия, EF Pro Cycling) – то же время

7. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 0,44

8. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,02

9. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, ) – 1,15

10. Микель Ланда (Испания, Bahrain – McLaren) – 1,42

11. (Австралия, Trek – Segafredo) – 1,53

12. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,02

13. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek – Segafredo) – 2,31

14. Том Дюмолен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 3,22

15. Ричард Карапас (Колумбия, INEOS) – 3,42

16. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – McLaren)

17. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 3,43

18. Серхио Игита (Германия, EF Pro Cycling) – 6,08

19. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-Hansgrohe) – 11,10

20. Эстебан Чавес (Колумбия, Mitchelton-Scott) – 12,13...

24. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 33,57...

32. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 39,18...

41. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 52,09...

163. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 2.47,02

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2020»