ЦСКА не продал Влашича «Зениту» за 25 млн евро («СЭ»)

хотел подписать атакующего полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

Клуб из Санкт-Петербурга предлагал за 22-летнего хорвата около 25 миллионов евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

Влашичу «Зенит» готов был платить 4,5 миллиона в год. Руководство москвичей сумело уговорить игрока остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Влашич интересен «Интеру», «Аталанте» и «Наполи». В контракте футболиста есть отступные – 35 млн евро, этот пункт не действует для российских клубов.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Он провел за красно-синих 73 матча, забил 24 мяча и сделал 22 голевые передачи.