«Реал» готов взять на себя половину зарплаты Бэйла в случае его перехода в другой клуб

«Реал» хочет расстаться с полузащитником команды .

По информации The Telegraph, испанский клуб готов взять на себя половину зарплаты валлийца, чтобы найти на него покупателей. Игрок зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что клубы английской Премьер-лиги общались с «Реалом» по поводу трансфера Бэйла.

Срок действующего контракта полузащитника с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

Бэйл о карьере: «Если будут варианты, точно рассмотрю их. «Реал» не дал мне уйти в прошлом году. Все зависит от них»

Бэйл троллит «Реал» даже на скамейке: скучает, спит и смотрит в подзорную трубу