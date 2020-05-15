«Бавария» объявила об уходе Перишича. Он был арендован у «Интера»

Полузащитник Иван Перишич возвращается в после годичной аренды в «Баварии».

Немецкий клуб официально сообщил, что не стал выкупать 31-летнего хорвата, он возвращается в «Интер». Срок действующего контракта игрока с миланским клубом истекает в 2022 году.

«Я бы хотел поблагодарить Ивана за его достижения и тот вклад, что он внес в требл. Мы испытали настоящее удовольствие от работы с ним.

Мастерство, которым обладает Иван, было особенно заметно во время финального раунда Лиги чемпионов, прошедшего в Лиссабоне», – сказал главный тренер «Баварии» .

Перишич провел 35 матчей за «Баварию», забил в них 8 мячей и сделал 10 голевых передач.

Ранее мюнхенцы не стали выкупать хавбека Филиппе Коутиньо у «Барселоны» и защитника Альваро Одриосолу у «Реала» после истечения сроков арендных соглашений.

Гол Перишича ярче других доказывает, что «Барса» уже не та. Все застыли на месте, и Семеду пихнул мяч Роберто (а его сразу съели)