Федун о Кокорине в «Роме»: «Никаких шансов. Это пока все бла-бла-бла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Александра Кокорина в «Рому».
– Каковы шансы, что Кокорин перейдет в «Рому»?
– Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла, – сказал Федун.
Ранее сообщалось, что у футболиста, пока не дебютировавшего в составе красно-белых, есть соглашение с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым о том, что он проведет в команде минимум ближайший сезон.
«Спартак» может продать Кокорина после Евро-2020, который состоится следующим летом. Договоренность между игроком и функционером подразумевает отступные в размере 7 млн евро.
Ранее также появилась информация, согласно которой «Рома» планирует сделать предложение о трансфере Кокорина в ближайшее время.