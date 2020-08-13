Федун о Кокорине в «Роме»: «Никаких шансов. Это пока все бла-бла-бла»

Владелец прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Рому».

– Каковы шансы, что Кокорин перейдет в «Рому»?

– Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла, – сказал Федун.

Ранее сообщалось, что у футболиста, пока не дебютировавшего в составе красно-белых, есть соглашение с гендиректором «Спартака» о том, что он проведет в команде минимум ближайший сезон.

«Спартак» может продать Кокорина после Евро-2020, который состоится следующим летом. Договоренность между игроком и функционером подразумевает отступные в размере 7 млн евро.

Ранее также появилась информация, согласно которой планирует сделать предложение о трансфере Кокорина в ближайшее время.