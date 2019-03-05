Алексей Ягудин о снятии Загитовой с контрольных прокатов: «Фанаты недовольны, но она им ничего не должна!»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной.

«Мне все равно, катается она или нет – это жизнь Алины и она делает то, что хочет. Конечно, я хочу, чтобы наш совместный проект «Ледниковый период» развивался, а ее остальная жизнь – это ее же личное дело.

Да, ее фанаты недовольны, что она снимается с турниров, занимается, как они говорят, шоу-бизнесом. Но она им ничего не должна! Она в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту! Она героиня! Клево, что она пробует в жизни что-то новое. Спорт для нее рано или поздно все равно бы закончился. Она понимает, что надо развиваться», – сказал Ягудин.

Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит

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