«Барселона» – первый клуб в мире с 10 млн подписчиков в YouTube

«Барселона» объявила о лидерстве среди спортивных клубов мира по подписчикам в YouTube.
На видеохостинге у аккаунта каталонцев теперь 10 миллионов фолловеров.
В мире спорта только у НБА больше подписчиков в YouTube – 14,8 миллиона человек.
В ближайшее время YouTube вручит каталонцам специальный приз Diamond Creator Award – стеклянную кнопку за 10 млн подписчиков.
У канала клуба на данный момент более 65 миллионов часов просмотров.
По странам больше всего подписчиков у «Барсы» в США, Испании, Бразилии, Индонезии и Мексике.
Топ-10 среди футбольных клубов:
1. «Барселона» – 10 млн подписчиков
2. «Реал» – 5,92
3. «Фламенго» – 5,55
4. «Ливерпуль» – 4,98
5. «Манчестер Юнайтед» – 3,21
6. «Ювентус» – 2,88
7. «Манчестер Сити» – 2,72
8. «ПСЖ» – 2,56
9. «Челси» – 2,1
10. «Арсенал» – 1,96
Десять лет назад у канала «Барсы» было меньше 100 тысяч подписчиков.
Фото: сайт «Барселоны»
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