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    «Барселона» – первый клуб в мире с 10 млн подписчиков в YouTube

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    «Барселона» объявила о лидерстве среди спортивных клубов мира по подписчикам в YouTube.

    На видеохостинге у аккаунта каталонцев теперь 10 миллионов фолловеров.

    В мире спорта только у НБА больше подписчиков в YouTube – 14,8 миллиона человек.

    В ближайшее время YouTube вручит каталонцам специальный приз Diamond Creator Award – стеклянную кнопку за 10 млн подписчиков.

    У канала клуба на данный момент более 65 миллионов часов просмотров.

    По странам больше всего подписчиков у «Барсы» в США, Испании, Бразилии, Индонезии и Мексике.

    Топ-10 среди футбольных клубов:

    1. «Барселона» – 10 млн подписчиков

    2. «Реал» – 5,92

    3. «Фламенго» – 5,55

    4. «Ливерпуль» – 4,98

    5. «Манчестер Юнайтед» – 3,21

    6. «Ювентус» – 2,88

    7. «Манчестер Сити» – 2,72

    8. «ПСЖ» – 2,56

    9. «Челси» – 2,1

    10. «Арсенал» – 1,96

    Десять лет назад у канала «Барсы» было меньше 100 тысяч подписчиков.

    Фото: сайт «Барселоны»

    «Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства

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