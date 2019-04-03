«Барселона» – первый клуб в мире с 10 млн подписчиков в YouTube

«Барселона» объявила о лидерстве среди спортивных клубов мира по подписчикам в .

На видеохостинге у аккаунта каталонцев теперь 10 миллионов фолловеров.

В мире спорта только у НБА больше подписчиков в YouTube – 14,8 миллиона человек.

В ближайшее время YouTube вручит каталонцам специальный приз Diamond Creator Award – стеклянную кнопку за 10 млн подписчиков.

У канала клуба на данный момент более 65 миллионов часов просмотров.

По странам больше всего подписчиков у «Барсы» в США, Испании, Бразилии, Индонезии и Мексике.

Топ-10 среди футбольных клубов:

1. «Барселона» – 10 млн подписчиков

2. «Реал» – 5,92

3. «Фламенго» – 5,55

4. – 4,98

5. – 3,21

6. – 2,88

7. «Манчестер Сити» – 2,72

8. «ПСЖ» – 2,56

9. – 2,1

10. «Арсенал» – 1,96

Десять лет назад у канала «Барсы» было меньше 100 тысяч подписчиков.

Фото: сайт «Барселоны»

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства