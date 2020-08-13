ЦСКА мог продать Влашича в «Зенит», если бы петербуржцы предложили 30+ млн евро («Чемпионат»)

Стали известны подробности о желании «Зенита» приобрести полузащитника ЦСКА Николу Влашича.

По информации «Чемпионата», защитник клуба из Петербурга Деян Ловрен убеждал Влашича перейти в «Зенит» перед матчем между командами, который состоялся 19 августа.

Узнав об этом, ЦСКА уговорил Влашича остаться в команде, упирая на то, что ни один игрок в истории клуба не уходил к соперникам таким образом.

Однако сообщается, что если бы «Зенит» предложил более 30 млн евро вместо 25 миллионов, в ЦСКА могли согласиться на продажу.

Сам Влашич долго думал над предложением «Зенита», однако, приняв во внимание аргументы клуба, решил остаться в ЦСКА.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб вел переговоры по Влашичу.