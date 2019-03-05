Директор «Самбо-70»: «Различные рекламные кампании или «Ледниковый период» в юном возрасте – это эксплуатация детского труда»

Директор Ренат Лайшев высказал мнение, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ничего не должна менять в своей работе.

– Изменения в свою работу должна вносить не Этери Тутберидзе, а Федерация фигурного катания. Во всех подобных организациях есть правила, которые нельзя нарушать.

А здесь все обусловлено в основном экономической составляющей. В столь юном возрасте эти девочки уже востребованы, хотя по закону, можно сказать, им еще нельзя работать.

А они уже эксплуатируются различными рекламными кампаниями или структурами вроде «Ледникового периода». В принципе, это эксплуатация детского труда.

– Это же с согласия родителей, с точки зрения законодательства?

– Да, но даже когда детей снимают в кино, то есть некоторые ограничения, даже несмотря на позицию родителей.

Понимаете, с педагогической точки зрения ранние и большие финансы тоже не есть здорово. А родители заинтересованы эксплуатировать своего ребенка, который уже приносит такие деньги.

Что касается Тутберидзе, она доказала всему миру, что она великий и гениальный тренер. Ей менять нечего. Пусть вокруг нее меняется мир. Как у «Машины времени»: пусть мир прогнется под нас, – сказал Лайшев.

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