«Челси» согласовал с Менди контракт на 5 лет и предлагает «Ренну» около 20 млн евро за вратаря

Голкипер близок к смене команды.

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, вратарь согласовал с «Челси» контракт сроком на пять лет и проинформировал «Ренн» о желании перейти в лондонский клуб.

При этом сами клубы, начав обсуждение трансфера еще позавчера, пока не достигли соглашения. предлагает около 20 миллионов евро, «Ренн» рассчитывает на 26 млн евро.

Ранее сообщалось, что «синим» предлагали приобрести голкиперов Андре Онана из «Аякса» и Альфонса Ареоля из «ПСЖ».

В минувшем сезоне 28-летний Менди провел за «Ренн» 24 игры и в девяти из них не пропустил голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.