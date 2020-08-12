Санчо согласовал контракт с «МЮ» несколько месяцев назад. «Боруссия» требует 120 млн евро

Переходу полузащитника в препятствует лишь жесткая позиция дортмундского клуба.

20-летний англичанин уже несколько месяцев назад согласовал условия личного контракта с «Юнайтед». Он бы хотел присоединиться к клубу, в переговорах с ним у «МЮ» никогда не возникало трудностей.

Однако «Боруссия» готова отпустить хавбека только за 120 млн евро. Если это требование не будет выполнено, он никуда не уйдет, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Санчо не намерен форсировать трансфер в «МЮ» и готов остаться в Дортмунде еще на сезон, если клубы не договорятся.

В сезоне-2019/20 игрок провел 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.