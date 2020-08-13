Кокорин мог перейти в «Фиорентину» до подписания контракта со «Спартаком» (Metaratings.ru)

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия Пьер Филиппо Капелло Александр Кокорин Элизабет Бартоше Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин до подписания контракта с московским клубом мог перейти в «Фиорентину», сообщает Metaratings.ru.

Инициатором перехода форварда в клуб Серии А был Пьер Филиппо Капелло – сын бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло. Обсуждался контракт на 2-3 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.

Однако до завершения переговоры не дошли во многом из-за посредницы Элизабет Бартоше. «Фиорентина» не стала продолжать общение с Кокориным, который в итоге присоединился к «Спартаку».

Также отмечается, что сын Капелло не связан с недавней информацией об интересе к Кокорину со стороны «Ромы» – этим занимаются другие посредники.

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