Вагнер Лав: «Никогда бы не надел футболку «Спартака» из-за ценностей и болельщиков ЦСКА»

Нападающий «Кайрата» рассказал, что никогда бы не перешел в .

– Тренер Чернышов, который был при Червиченко в «Спартаке», рассказывал, что тебя хотели купить в те времена. Но многие люди в клубе захотели заработать на тебе деньги, и ты перешел в ЦСКА. Это правда, что до ЦСКА ты мог перейти в «Спартак»?

– Не-не, такого не было, ты что-то попутал.

Честно – я не помню этого. Было ли что-то подобное? Я не получал предложений от «Спартака».

Из-за ценностей и болельщиков ЦСКА я бы, наверное, никогда не надел футболку «Спартака». Никогда не было мыслей в голове о других клубах.

Если бы мне пришлось возвращаться в Россию, могла бы быть другая команда. Но первой командой, в которую я бы вернулся играть, всегда был бы , – рассказал Вагнер в интервью Евгению Савину в шоу «КраСава».