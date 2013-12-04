НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Торонто», «Клипперс» встретятся с «Денвером»

В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
«Бостон» попытается завершить серию с «Торонто» (3-2). «Клипперс» Ленарда и Джорджа встретятся с «Денвером» Йокича и Мюррэя (2-1).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Второй раунд
Шестой матч
- Дата проведения
- 10 сентября, 01.30, «HP Field House»
«Бостон» ведет в серии – 3-2
Четвертый матч
- Дата проведения
- 10 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
«Клипперс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник
Кажется выдумкой, но Кавай Ленард заблокировал данк одним пальцем. Средним 🖕🏾😳