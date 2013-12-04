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    НБА. Плей-офф. «Бостон» – «Торонто», «Клипперс» встретятся с «Денвером»

    Теги результаты Бостон Денвер Клипперс Торонто НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В среду в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

    «Бостон» попытается завершить серию с «Торонто» (3-2). «Клипперс» Ленарда и Джорджа встретятся с «Денвером» Йокича и Мюррэя (2-1).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Шестой матч

    Бостон – Торонто
    Дата проведения
    10 сентября, 01.30, «HP Field House»
    Онлайн матча

    «Бостон» ведет в серии – 3-2

    Четвертый матч 

    Денвер – Клипперс
    Дата проведения
    10 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Клипперс» ведут в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник

    Кажется выдумкой, но Кавай Ленард заблокировал данк одним пальцем. Средним 🖕🏾😳

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