«Барса» хочет подписать Бельерина. «Арсенал» готов продать его за 25 млн евро

Защитник может перейти в «Барселону».

По информации Diario Sport, представители каталонского клуба общались со спортивным директором «Арсенала» Эду по поводу возможного трансфера.

Несмотря на желание главного тренера Микеля Артеты сохранить игрока, «Арсенал» может продать футболиста, если получит предложение, которое устроит клуб.

«Канониры» сообщили «Барсе», что оценивают игрока в 25 млн евро. Пока не готова заплатить столько, однако ситуация может измениться, если из команды уйдет защитник . Несколько человек из руководства клуба хотели бы расстаться с португальцем.

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Семеду, занимается поиском команды для игрока в .

Напомним, что Бельерин родился в Барселоне и является воспитанником каталонского клуба.

Со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.