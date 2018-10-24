Александр Поветкин об уровне жизни в США: «Там люди спят на улицах. О чем тут можно говорить?»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин сравнил уровень жизни в России и США.

«У меня были случаи еще в начале карьеры, когда меня звали в Австралию, Германию и в Америку звали. Отказался.

Во-первых, я люблю Россию, хочу здесь жить и буду здесь жить. Однозначно. Меня устраивает курс, которым идет Россия. Я люблю Россию.

Когда рассказывают, мол: «Вот там так хорошо...» Да вы там не жили, вы не знаете. Вот Америка эта... Вот смотришь – там люди на улица спят, о чем тут можно говорить?

Или наших встречаешь, которые там давно живут, у них на глазах чуть ли не слезы: «Как там в России?». Видно, что они скучают. Где родился – там и пригодился», – рассказал Поветкин.

Александр Поветкин о политике Путина: «Я во многом не разбираюсь, ему виднее. Считаю, что он все правильно делает»

Александр Поветкин о протестах в Беларуси: «Хотят расшатать, рассорить народы братские. Они уже это сделали с Украиной»