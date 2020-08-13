«МЮ» готов заплатить за Санчо 120 млн евро несколькими траншами. Бонусы включены в сумму

надеется подписать полузащитника в это трансферное окно.

По информации ESPN, английский клуб добился прогресса в переговорах по игроку, согласовав размер комиссии агентам и дополнительные выплаты.

Санчо хотел бы перейти в «Юнайтед» до 5 октября. Сейчас успех сделки зависит от того, сумеет ли «МЮ» договориться с «Дортмундом» о сумме трансфера игрока. Немцы оценивают футболиста в 120 млн евро, и в «Юнайтед» считают эту сумму нереалистичной на фоне последствий пандемии коронавируса.

Однако «МЮ» готов заплатить за Санчо несколькими траншами. С учетом бонусов, сумма, которую предложит английский клуб, достигнет 120 млн евро, которые хочет получить «Боруссия».

По данным источника, сейчас стороны считают, что успех сделки вероятен, и смотрят на нее с позитивом.