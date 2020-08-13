Хендерсон написал письмо Ловрену: «Невозможно представить «Ливерпуль» без тебя. Ты был капитаном даже без повязки»

Защитник «Зенита» поделился письмом, которое получил от бывшего партнера по «Ливерпулю» – капитана мерсисайдцев .

«Дей, невозможно представить «Ливерпуль» без тебя. Честно говоря, я до сих пор не осознал, что ты не вернешься.

Ты был очень важной фигурой в нашей команде, одним из тех, кто оказывал наибольшее влияние на остальных, помогая нам стать теми, кем мы являемся сейчас, – победителями и чемпионами.

Надеюсь, ты понимаешь, что по праву считаешься одним из лучших в мире в том, чем ты занимаешься. Для нас и Хорватии ты стал человеком, привившим волю к борьбе.

Даже когда тебе приходилось нелегко, ты все равно поддерживал остальных. Никогда не забуду поддержку, которую ты мне оказывал в вопросе лидерства. Ты всегда был капитаном сам по себе, даже без повязки. Мы все равнялись на тебя.

Ты одна из самых сильных личностей, с какими мне только доводилось делить раздевалку. Каждый игрок, вне зависимости от того, откуда он прибыл или в каких обстоятельствах оказался, мог найти с тобой общий язык. Это невероятное качество.

Я уже скучаю по тебе, я все еще жду, что ты появишься на базе и над кем-нибудь подшутишь или обсудишь что-нибудь. Надеюсь, ты понимаешь, как сильно мы ценим то, что ты дал этому клубу и этой команде. Не хватает слов, чтобы передать признательность тебе, и я всегда буду готов помочь, если тебе или твоей чудесной семье что-либо потребуется.

Удачи тебе, и знай, что у тебя по-прежнему есть братья в , если мы тебе когда-нибудь понадобимся», – сказано в письме от Хендерсона.

«У меня нет слов. Спасибо, капитан. «Красный» навсегда», – написал Ловрен в инстаграме.

Также Хендерсон прислал Деяну реплику кубка, вручаемого победителю чемпионата Англии.