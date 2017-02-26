Перес объявил об уходе из «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020

Пилот «Рейсинг Пойнт» объявил о том, что покинет команду по окончании сезона-2020.

Ожидается, что в составе Переса должен будет заменить , который в конце года уйдет из «Феррари»..

При этом пока не ясно, где Перес собирается продолжать карьеру в дальнейшем.

«Всем привет. У всего в жизни бывает начало и конец, и после семи проведенных вместе лет мое время в «Рейсинг Пойнт» закончится в конце этого сезона.

Это немного больно, ведь я полагался на команду в самые тяжелые времена. Мы вместе преодолевали трудности и горжусь тем, что сумел сохранить работу некоторым моим товарищам по команде.

Я сохраню воспоминания о замечательных моментах, которые мы пережили вместе, о дружбе, а также о том, что всегда старался выкладываться на максимуме.

Я всегда буду благодарен за возможность, которую предоставил мне Виджай Маллья, который поверил в меня в 2014 году и позволил мне продолжить свою карьеру в «Форс-Индии».

Нынешней администрации во главе с Лоренсом Строллом я желаю всего самого наилучшего в будущем, особенно с учетом начала реализации грядущего проекта «Астон Мартин».

У меня нет плана «Б». Я намерен продолжать выступать в гонках, но это будет зависеть от того, найду ли я проект, который придаст мне мотивации и дальше выкладываться на все сто процентов на каждом круге.

Я хотел бы поблагодарить каждого из вас, кто был со мной на протяжении этих десяти лет. Мою семью, которая всегда меня поддерживала, несмотря ни на что.

Всех спонсоров, которые верили в наш проект, сотрудников и Бога, который и дал мне возможность пережить это невероятное приключение под названием «Формула-1».

Надеюсь, что в скором времени смогу сообщить всем вам хорошие новости, а пока давайте вместе насладимся следующими гонками», – написал Перес в своем обращении.

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