Федотов о 10:1 с «Ростовом»: «У «Сочи» было эмоциональное опустошение. Нас все бросили. Понадобилось время, чтобы прийти в себя»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии команды после матча с «Ростовом» (10:1) в прошлом сезоне РПЛ

Основной состав ростовчан не смог сыграть из-за вспышки коронавируса в команде, но «Сочи» отказался переносить игру.

В результате «Ростов» выпустил на поле молодежный состав и был разгромлен. 

«Матч с «Ростовом» был эмоционально опустошающим. И нас все бросили. Был ряд экспертов, кто нас поддерживал. Но их были единицы.

Понадобилось время, чтобы команда пришла в себя», – сказал Федотов.

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