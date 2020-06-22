Федотов о 10:1 с «Ростовом»: «У «Сочи» было эмоциональное опустошение. Нас все бросили. Понадобилось время, чтобы прийти в себя»

Главный тренер рассказал о состоянии команды после матча с «Ростовом» (10:1) в прошлом сезоне .

Основной состав ростовчан не смог сыграть из-за вспышки коронавируса в команде, но «Сочи» отказался переносить игру.

В результате выпустил на поле молодежный состав и был разгромлен.

«Матч с «Ростовом» был эмоционально опустошающим. И нас все бросили. Был ряд экспертов, кто нас поддерживал. Но их были единицы.

Понадобилось время, чтобы команда пришла в себя», – сказал Федотов.