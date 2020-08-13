Антуан Гризманн: «У меня с Месси все наладится. С Мбаппе тоже были сложности поначалу»

Форвард Антуан Гризманн рассказал об отношениях с партнером по линии нападения «Барселоны» .

«Это был очень сложный сезон для всех, но теперь мы начинаем все с нуля.

Отношения между мной и Месси похожи на то, как у меня все развивалось с Мбаппе. Поначалу у нас были сложности, и понадобилось время для того, чтобы между нами возникло взаимопонимание. С Месси все также наладится.

Хочу снова играть со своими партнерами и выкладываться ради завоевания трофеев. Предыдущий сезон закончился без титулов, а такого с «Барселоной» давно не случалось», – отметил Гризманн.

Гризманн останется в «Барсе»: «Мне хорошо здесь. Я знаю, что клуб и тренер уверены во мне»