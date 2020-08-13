Суд на год запретил фанату ЦСКА ходить на стадион и оштрафовал на 3 000 рублей за бело-красно-белый флаг и кричалку «Жыве Беларусь»

Савеловский суд Москвы вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому за политическую акцию во время матча.

Фанат оштрафован на 3 тысячи рублей. Ему также запретили посещать спортивные мероприятия на один год после вывешивания на стадионе флага белорусской оппозиции и скандирования кричалки «Жыве Беларусь» («Да здравствует Беларусь»).

Суд признал Голембевского виновными по ст. 20.31 КОАП – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Защита ходатайствовала о вызове в суд сотрудников полиции и представителя обвинения для их допроса. В этих ходатайствах адвокату Леониду Соловьеву было отказано.

Голембевский, работающий курьером в строительной компании, пояснил, что не считает свой поступок административным правонарушением. Также фанат заявил, что флаг он вывешивал единолично, никто из болельщиков не принимал в этом участия. Он подтвердил, что выкрикивал фразу «Жыве Беларусь», которая переводится, по его мнению, как «Здравствуй Беларусь», когда игрок ЦСКА забил гол в ворота соперника.

«Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. <...> Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», – рассказал болельщик в суде.

Он также пояснил, что хотел проявить солидарность с жертвами произвола со стороны полиции. По словам болельщика, после вывешивания флага у него не было никаких конфликтных ситуаций с другими зрителями, а один из них – впоследствии тоже задержанный – даже пожал ему руку.

Напомним, около 15 молодых людей, включая Голембевского, были задержаны 15 августа на матче 2-го тура с (2:1). Кричалки «Жыве Беларусь» фанаты ЦСКА стали скандировать после того, как белорусский нападающий команды Илья Шкурин забил победный гол.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства . ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов. Несанкционированные акции жестко подавлялись силовиками.

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