Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России из-за участия в «Ледниковом периоде».

Спортсменка будет работать на шоу в роли ведущей.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», – сказала Загитова.

Контрольные прокаты фигуристов пройдут 12 и 13 сентября в Москве.

Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит

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