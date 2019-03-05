Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию не выступит на контрольных прокатах сборной России из-за участия в «Ледниковом периоде».

Спортсменка будет работать на шоу в роли ведущей.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», – сказала Загитова.

Контрольные прокаты фигуристов пройдут 12 и 13 сентября в Москве.

Жаль, но Загитова – уже не фигуристка, а бренд, который ей не принадлежит