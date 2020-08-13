Суарес отложил подписание контракта с «Юве». Он еще не решил, где будет играть

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Будущее нападающего «Барселоны» Луиса Суареса остается неопределенным.

По информации Diario Sport, уругваец не так близок к переходу в «Ювентус», как о том писали итальянские медиа. Игрок все еще думает над предложениями, которые получил, и не принял окончательного решения о своем будущем.

Суарес сомневается, что переход в «Юве» – правильный шаг, поэтому пока отложил подписание контракта с итальянским клубом. Форвард осознает, что совершает последний большой трансфер в своей карьере и не хочет ошибиться в выборе.

Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хотел бы видеть Суареса в составе своей команды, но латиноамериканец пока не получал официального предложения от мадридского клуба.

Представителям Суареса еще предстоит договориться с «Барселоной» о расторжении контракта.

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