Владимир Потанин: «Если США отказываются вносить деньги в бюджет WADA, то это должна сделать Россия. Это будет сильный ход»

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин поделился мнением о конфликте США и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– WADA гнобило Россию все последние годы. Но теперь американцы заявили, что не хотят делать взносы в бюджет WADA, и те пригрозили США жесткими санкциями в спорте. Что вообще происходит? И какую позицию занять России?

– Американцы в последнее время со всеми стали разбираться. Им и ВОЗ не нравится, и ВТО. Дело вообще доходит до торговых войн с Китаем. А теперь еще и WADA. Думаю, что не нужно России лезть в эту большую драку. В первую очередь надо посмотреть на себя.

Почему мы оказались в роли плохого ученика, которого отловили на невыполнении домашнего задания и теперь смотрят под увеличительным стеклом и ругают за все подряд независимо от того, виноват он или нет. А мы тем более и сами повод даем.

Нам нужно заново завоевывать международное доверие. Допинговая история нанесла большой ущерб нашему спорту. Мы подорвали свои былые заслуги. Нарастает давление на Россию со стороны наших недоброжелателей. И мы сами подставляемся с допингом в спорте.

Что делать? Работать, стиснув зубы. Восстанавливать свой имидж. Искать нестандартные ходы. Мы находимся в положении тех, кто оправдывается. Просчеты неизбежны, но каждую ошибку России раздувают, делая из мухи слона. И предъявляют это нам.

– Какой же нестандартный ход тут может быть?

– Давайте думать. Может, возглавить движение по новым стандартам в допинг-контроле. Инвестировать в новые методы определения допинга.

– Если американцы откажутся финансировать WADA – может, вложить в агентство российские деньги?

– Вот, это будет очень сильный ход. Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идет. Америка – сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает.

Если США отказываются вносить деньги в бюджет WADA, то это должны сделать мы. Тут не нужно жалеть ни средств, ни человеческого ресурса. И надо идти туда с союзниками, кто готов с нами заполнить это пространство, которое освобождают американцы. Зачем же упускать такой шанс? – сказал Потанин.

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