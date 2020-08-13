Москалев назначен на матч «Урал» – «Химки». Неделю назад его отстранили за ошибку в пользу «Спартака»

Судья Владимир Москалев получил назначение на матч 7-го тура РПЛ между и «Химками».

Интересно, что 3 сентября председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что несколько арбитров, включая Москалева, отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Чиновник заявил, что судья отстранен на месяц.

Москалев был ассистентом ВАР на игре 5-го тура между и (0:1). Московский клуб победил благодаря реализованному пенальти, назначение которого экспертно-судейская комиссия РФС позднее признала ошибочным.

Отметим, что Москалев работал и в 6-м туре РПЛ. Он судил игру между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0).