Гендиректор «Зенита» о 25 млн евро за Влашича: «Не было никаких переговоров и предложений»

Генеральный директор опроверг информацию о том, что клуб предлагал 25 млн евро за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, но получил отказ.

«Это не соответствует действительности. Не было никаких переговоров и предложений», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Влашич интересен «Интеру», «Аталанте» и «Наполи». В контракте футболиста есть отступные – 35 млн евро, этот пункт не действует для российских клубов.

Хорват выступает за ЦСКА с 2018 года. Он провел за красно-синих 73 матча, забил 24 мяча и сделал 22 голевые передачи.