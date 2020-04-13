Ареоля перешел в «Фулхэм» на правах аренды. Прошлый сезон он провел в «Реале»

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Вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареоля проведет следующий сезон в «Фулхэме».

Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер проведет сезон-2020/21 в «Фулхэме» на правах аренды. У лондонцев есть опция выкупа игрока.

«Очень счастлив. Скотт Паркер позвонил мне, и у меня возникли хорошие ощущения. Он сказал, что действительно хочет видеть меня в команде.

Надеюсь, этот сезон станет хорошим для нас. Хочу привнести свою энергию и сделать все ради этой команды, чтобы мы были там, где должны быть», – сказал Ареоля после подписания контракта с «Фулхэмом».

Прошлый сезон 27-летний француз провел в «Реале» на правах аренды. Он провел 4 матча в Ла Лиге.

Фото: сайт «Фулхэма»

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