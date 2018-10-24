Власти Абу-Даби готовы организовать реванш Хабиб – Конор

Власти эмирата Абу-Даби сообщили о желании организовать реванш между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.
Об этом заявил глава департамента туризма Абу-Даби Саид Аль Саид
«Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе.
И я думаю, что Дэйна Уайт также разделяет это мнение с нами. Мы это доказали уже проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить все к турниру на высочайшем уровне», – рассказал Аль Саид.
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