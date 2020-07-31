«Интер» в финале ЛЕ, отставка Сетьена, Казарцев отстранен, «Локо» подписал Камано и другие новости утра

1. «Интер» разнес «Шахтер» (5:0) и сыграет с «Севильей» в финале Лиги Европы. Таким образом, клуб из Италии будет в финале Кубка УЕФА/ЛЕ впервые в XXI веке.

Для «Интера» это первый финал еврокубка за 10 лет, а для Антонио Конте – вообще первый еврокубковый финал в тренерской карьере. Кроме того, «Интер» забил 111 голов в сезоне. Это лучший результат клуба за 90 лет.

Финал Лиги Европы пройдет 21 августа.

2. «Барселона» уволила Кисе Сетьена с поста главного тренера. Он провел в клубе 218 дней (худший результат с 2003 года) и выиграл 16 из 25 матчей. Ожидается, что следующим тренером «Барсы» станет голландец Роналд Куман. Его могут назначить уже во вторник.

Кстати, выборы президента «Барселоны» пройдут после 15 марта 2021 года.

3. Арбитр Василий Казарцев отстранен от работы на неопределенное время. Он и видеоассистент Алексей Еськов успешно прошли полиграф. При этом пишут, что Еськова пока не будут назначать на матчи, а Кашшаи и Калошин сохранили свои посты.

А вот заявления владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе рассмотрит Комитет по этике. В него обратился генсек РФС.

4. «Локомотив» объявил о переходе крайнего нападающего «Бордо» Франсуа Камано. Сообщалось, что за него заплатят 5,5 млн евро.

Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро перешел в московское «Динамо». Его трансфера оценивали в 7 млн евро. Экс-вратарь «Локо» Медведев подписал с «Рубином» контракт до 2022 года.

5. Дебют Александра Кокорина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок. Он может не сыграть с «Локо». Кроме того, у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско диагностирована ангина. Скорее всего, он не полетит на матч с «Уфой».

6. Полузащитник Давид Сильва довольно неожиданно перешел в «Реал Сосьедад», контракт – до 2022 года. Кстати, «Манчестер Сити» установит статую в его честь у домашнего стадиона. Он провел в клубе 10 лет.

7. Лайнсмен Арам Петросян не сможет работать на матче «Зенит» – ЦСКА из-за травмы. Ранее на игре заменили инспектора Юрия Чеботарева (он рассказал, что признаков коронавируса нет, хотя тест и был сомнительный).

8. Кубок Стэнли. «Тампа» вновь победила «Коламбус» с разницей в одну шайбу, и счет в серии уже 3-1. «Каролина» опять проиграла «Бостону», а «Колорадо» разнес «Аризону» – 7:1.

9. «Ман Сити» не собирается увольнять Пепа Гвардиолу, несмотря на вылет из ЛЧ от «Лиона», и хочет продлить с ним контракт. А вот Юрген Клопп заявил, что возьмет год отдыха после окончания контракта с «Ливерпулем» в 2024 году.

10. Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заверил Криштиану Роналду в том, что он является ключевым игроком туринцев. Клуб не продаст его.

11. Форвард «ПСЖ» Неймар – лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

12. В НБА стартовал плей-офф. 57 очков Донована Митчелла не спасли «Юту» в игре с «Денвером», «Клипперс» победили «Даллас» и другие результаты.

13. Трансферы. Бартомеу хочет вернуть Неймара. «Барса» готова предложить Гризманна и 50-60 млн евро. «Бавария» хочет подписать Упамекано следующим летом. За защитником «Лейпцига» следит и «Арсенал». «Аякс» хочет подписать Луиса Суареса.

«Милан» предложит за Алексея Миранчука 10-15 млн евро, а «Аталанта» даст за него 14-15 млн евро. Он получит контракт на 5 лет с зарплатой около 2 млн евро. Агент игрока подтвердил, что «Аталанта» и «Локо» обсуждают трансфер. ЦСКА предложил 10 млн евро за хавбека «Спортинга» Пальинью, но получил отказ. За него хотят 15 млн. Зато защитник «Интернасьонала» Фукс, возможно, подпишет контракт с ЦСКА уже сегодня. «Локомотив» и «Динамо» интересуются Рассказовым. «Спартак» готов продать защитника за 4 млн евро. «Зенит» не договорился с «Порту» о выкупе Осорио.

Лига Узбекистана требует расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив».

14. Испанский арбитр Антонио Мигель Матеу Лаос назначен на полуфинал ЛЧ между «Баварией» и «Лионом».

15. Вторая ракетка мира Симона Халеп не сыграет на US Open. Из топ-10 на турнире будет всего четыре девушки.

Кстати, в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года – 9 теннисисток. Осака и Серена заработали больше 30 млн долларов.

16. Полузащитник «Барселоны» Артур, который 30 августа перейдет в «Ювентус», попал в ДТП в нетрезвом состоянии на «Феррари». Пишут, что он врезался в уличный фонарь.

Цитаты дня.

Роман Ротенберг: «В фигурном катании мне нравится Алина Загитова. Она на льду – больше чем спорт, это искусство»

Николай Валуев – про протесты в Беларуси: «На кону стоит вопрос о безопасности России! Такой шанс США упустить не смогут»

Мещеряков о Рассказове: «Я сейчас занимаюсь переходом Месси, он согласился на снижение зарплаты»

Роднина о протестах в Беларуси: «Была одна жертва, без множественного числа. С беспорядками, которые творятся в Европе и Америке, это не сравнится»

Жулин о протестах в Беларуси: «Представьте, что Лукашенко уберут, поставят человечка прозападного. Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить!»

Самюэль Это’О: «Если Месси уйдет, «Барсе» придется сменить название. «Барселона» – это Лео»