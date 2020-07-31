Дебют Кокорина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок. Он может не сыграть с «Локо»

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться от повреждения.

По данным Bobsoccer.ru, 29-летний форвард точно не сыграет с «Уфой» в 3-м туре РПЛ, поскольку матч пройдет на искусственном газоне. Его участие в игре 4-го тура против «Локомотива» находится под вопросом.

Таким образом, дебют россиянина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок.

Нападающий перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Ранее права на него принадлежали «Зениту», вторую часть прошлого сезона футболист провел в «Сочи».

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