Дебют Кокорина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок. Он может не сыграть с «Локо»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжает восстанавливаться от повреждения.
По данным Bobsoccer.ru, 29-летний форвард точно не сыграет с «Уфой» в 3-м туре РПЛ, поскольку матч пройдет на искусственном газоне. Его участие в игре 4-го тура против «Локомотива» находится под вопросом.
Таким образом, дебют россиянина за «Спартак» откладывается на неопределенный срок.
Нападающий перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Ранее права на него принадлежали «Зениту», вторую часть прошлого сезона футболист провел в «Сочи».
Доменико Тедеско: «Когда Кокорин вернется, сказать сложно. У него небольшие проблемы с мышцами»