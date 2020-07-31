Экс-вратарь «Локо» Медведев подписал с «Рубином» контракт до 2022 года

Бывший вратарь стал игроком .

Игрок перешел в казанский клуб на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2021/22. Он будет выступать под 1-м номером.

Несколько дней назад стало известно о том, что 25-летний голкипер расторг контракт с «Локомотивом». Он выступал за московский клуб с 2017 года и провел всего два матча, ни разу не сыграв в Премьер-лиге.

Медведев выходил на поле в 2017 году в матче Кубка России с «Крыльями» (2:3) и в игре Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).

В 2017 году вратарь, выступая за «Ростов», стал рекордсменом чемпионата России по продолжительности сухой серии.

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Фото: сайт «Рубина»