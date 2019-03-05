Жулин о протестах в Беларуси: «Представьте, что Лукашенко уберут, поставят человечка прозападного. Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить!»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александр Лукашенко Политика Фигурное катание

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о протестах в Беларуси. 

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого на улицах Минска и других городов начались беспорядки.

«Да, можно кричать: «Долой Лукашенко». Но это очень опасно. 

Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где все предсказуемо.

Я был в Беларуси, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой «совок». А представьте, что все раздербанят, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим?

Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик.

И если бы в свое время Украина не пошла бы американским путем, то мы бы создали что-то такое украино-российско-белорусское. И была бы сильная держава, которую бы никто не смог раздербанить. Это были мои мечты…

Украину уже отняли. Если еще это произойдет и с братской Беларусью... Мне бы этого очень не хотелось», — сказал Жулин.

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