Жулин о протестах в Беларуси: «Представьте, что Лукашенко уберут, поставят человечка прозападного. Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить!»

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию поделился мнением о протестах в Беларуси.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого на улицах Минска и других городов начались беспорядки.

«Да, можно кричать: «Долой Лукашенко». Но это очень опасно.

Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где все предсказуемо.

Я был в Беларуси, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой «совок». А представьте, что все раздербанят, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим?

Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик.

И если бы в свое время Украина не пошла бы американским путем, то мы бы создали что-то такое украино-российско-белорусское. И была бы сильная держава, которую бы никто не смог раздербанить. Это были мои мечты…

Украину уже отняли. Если еще это произойдет и с братской Беларусью... Мне бы этого очень не хотелось», — сказал Жулин.