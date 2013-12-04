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    НБА. Плей-офф. «Денвер» – «Юта», «Клипперс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

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    Сегодня четырьмя матчами стартует плей-офф НБА. В 20:30 по мск начнется встреча между «Денвером» и «Ютой», в 23:00 на площадку выйдут «Торонто» и «Бруклин».

    «Бостон» встретится с «Филадельфией», «Клипперс» сразятся с «Далласом».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    17 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Торонто – Бруклин
    Дата проведения
    17 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Бостон – Филадельфия
    Дата проведения
    18 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Клипперс – Даллас
    Дата проведения
    18 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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