НБА. Плей-офф. «Денвер» – «Юта», «Клипперс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами стартует плей-офф НБА. В 20:30 по мск начнется встреча между «Денвером» и «Ютой», в 23:00 на площадку выйдут «Торонто» и «Бруклин».
«Бостон» встретится с «Филадельфией», «Клипперс» сразятся с «Далласом».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
- Дата проведения
- 17 августа, 20.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 17 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
- Дата проведения
- 18 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 18 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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