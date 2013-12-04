НБА. Плей-офф. «Денвер» – «Юта», «Клипперс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

Сегодня четырьмя матчами стартует плей-офф НБА. В 20:30 по мск начнется встреча между «Денвером» и «Ютой», в 23:00 на площадку выйдут и .

встретится с «Филадельфией», «Клипперс» сразятся с .

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Денвер – Юта Дата проведения 17 августа, 20.30, «HP Field House » Онлайн матча

Бостон – Филадельфия Дата проведения 18 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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