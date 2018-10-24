Николай Валуев – про протесты в Беларуси: «На кону стоит вопрос о безопасности России! Такой шанс США упустить не смогут»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал нестабильную обстановку в Беларуси.

«Я понимаю, что часть населения не согласна с тем, что президентом Беларуси стал вновь Лукашенко. И вот это несогласие сейчас активно используется той частью сил, которые разрабатывают сценарий отрыва бывших советских республик из-под влияния России в том числе. А мы же не можем не говорить, что у нас есть взаимное влияние друг на друга.

А там дальше уже вопрос достаточно близкий по поводу ракет. Сегодня у нас главный игрок НАТО — США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности. Если мы представим, что эти ракеты размещены на территории Украины, а это вопрос времени только, и если отбросить все приличия, то буквально бы завтра установки стояли бы на российской границе! И Беларусь — не исключение.

Вы думаете сейчас стоит вопрос только о президенте Беларуси? Увольте меня, вопрос совершенно другой. На кону стоит вопрос о безопасности государства российского! Надо только пожелать крепкости белорусскому руководству, чтобы суметь найти язык с той же самой оппозицией, не раздувая межнациональный конфликт путем провокаций со стороны силовиков. Еще провокации, к сожалению, будет. Такой шанс они упустить не смогут.

Лучше, чтобы обошлось без жертв. Но в том плане, о котором мы так пространно говорим, думаю, никто жертвы не считает. По той простой причине, что для них мы — это какие-то украинско-подданные, белорусско-подданные, российско-подданные. Это вопрос геополитики, разделения территорий и использование ресурсов. Их много, вот за них и идет борьба», – заявил Валуев.

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