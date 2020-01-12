«Зенит» не договорился с «Порту» о выкупе Осорио

Защитник Йордан Осорио, выступающий за на правах аренды, близок к возвращению в .

Клуб из Петербурга не договорился с португальцами о снижении суммы выкупа. «Порту» готов продать Осорио, он выставлен на трансфер, однако есть вероятность, что игрок пройдет предсезонку с португальской командой.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет оставить футболиста, однако не готов платить за трансфер 7-8 миллионов евро. В клубе считают, что он стоит максимум 2-3 миллиона евро.

Автоматическая опция выкупа Осорио по итогам сезона так и не была активирована: защитник не сыграл необходимое число матчей в стартовом составе «Зенита».

В минувшем сезоне РПЛ Осорио выходил на поле в семи матчах.