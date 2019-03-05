Роман Ротенберг: «В фигурном катании мне нравится Алина Загитова. Она на льду – больше чем спорт, это искусство»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о занятиях дочери фигурным катанием.

– Ваша дочка Арина занимается фигурным катанием у Плющенко?

– Да.

– А инициатива была ваша или жены?

– Совместно – наша с Галиной. Мы ходили вместе на каток, просто катались. Потом встал вопрос – надо куда-то отдавать дочь, потому что просто так ходить бессмысленно. Она уже стояла на коньках, умела кататься более-менее.

Я Женю Плющенко знаю, позвонил, спросил: «Женя, можно дочку посмотреть, получится?» Тренеры ведут эту академию, слава богу, есть такая возможность, есть лед. И все получилось.

Фигурное катание – очень узкая специализация, очень сложный вид спорта. Если хоккей еще в раннем возрасте позволяет много импровизировать, то здесь прямо все как часы. Есть программа – и надо ее оттачивать, оттачивать. Рутина. Это непросто.

Причем нужно с раннего возраста тренировать хореографию, актерское мастерство, ритм, психологию. Эти прыжки – двойные, тройные, четверные. Это что-то с чем-то, если честно.

– Арина сколько прыгает сейчас?

– Она в семь лет прыгает аксель, двойной сальхов, двойной риттбергер, все остальное – впереди. Но мы не форсируем.

В фигурном катании мне нравится . Она на льду – больше чем спорт, это искусство, – сказал Ротенберг.