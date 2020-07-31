Пирло заверил Роналду в том, что он является ключевым игроком «Юве». Клуб не продаст его

Нападающий «Ювентуса» твердо намерен продолжить выступать за итальянский клуб.

Португалец созвонился с новым главным тренером команды , чтобы обсудить планы 41-летнего специалиста на форварда. Тренер заверил Роналду в том, что он является ключевым игроком для , и клуб не намерен продавать его.

Форвард не реагирует на слухи о возможной продаже, сообщает CalcioNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Роналду был воодушевлен назначением Пирло на пост главного тренера «Ювентуса».

Ранее журналист BBC Sport Гильем Балаге сообщил, что «Ювентус» хочет избавиться от Роналду из-за его высокой зарплаты. Он утверждал, что португальца предлагали всем возможным клубам, включая «Барселону».

Роналду вылетел так рано из ЛЧ впервые за 10 лет, хотя очень старался – в плей-офф за «Юве» забивает только он