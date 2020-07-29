Лига Узбекистана требует расследовать переход Жалолиддинова в «Локомотив»

Переход полузащитника в «Локомотив» может быть расследован.

Как сообщает Stadion.uz, узбекистанская лига обратилась в национальную футбольную ассоциацию. Она требует расследовать обстоятельства перехода хавбека в «Локо».

Утверждается, что 18-летний игрок перешел в московский клуб на правах свободного агента, а его контракт с «Бунедкором» был расторгнут до этого. Однако документ о расторжении договора так и не поступил в лигу, для которой он формально по-прежнему представляет узбекистанский клуб.

Агентство по управлению государственными активами дважды запрашивало у информацию о переходе Жалолиддинова, но получало отказ от клуба.

Сообщалось, что заплатил около миллиона евро за трансфер футболиста.