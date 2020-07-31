У Тедеско ангина. Скорее всего, он не полетит на матч с «Уфой»

Генеральный директор рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды , который пропустил матч с (2:0).

«Состояние у Тедеско нормальное, у него ангина, такая неприятная болезнь. Он лечится, мы надеемся, что все будет хорошо. Это такая заразная болезнь, которая не позволяет присутствовать на тренировочном процессе и на матчах. С большой долей вероятности, Тедеско в Уфу не полетит.

Будет ли Тедеско в матче с ? На 6 дней дней вперед загадывать я бы не хотел. Мы все сдали тест на коронавирус, у всей команды отрицательный тест. Сегодня мы сдали второй тест за три дня, вечером у нас снова будет тест. Это адресная процедура, для получения QR-кодов.

В отсутствие Тедеско состав на матч выбирает Хинкель. Конечно, Тедеско в этом участвует, но состав будет вводить Хинкель.

В команде нет никаких минимальных симптомов. Все себя чувствуют хорошо. Нет никаких показаний для того, чтобы отлучать спортсменов от тренировочных процессов. Но сейчас вы понимаете, что желательно сразу купировать всех.

Проявлял ли Роспотребнадзор интерес к клубу в связи с ангиной у Тедеско? Какая заинтересованность, это ангина. Мы сдаем официальные тесты, поэтому никаких вопросов у соответствующих органов нет», – сказал Газизов.